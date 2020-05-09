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09.05.2020 (17:30)

Семьи военнослужащих общевойсковой армии ЗВО присоединились к акции «Бессмертный полк» из окон своих домов и квартир

Свыше 100 тысяч членов семей военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа присоединились к акции «Бессмертный полк» из окон своих домов и квартир в годовщину 75-летия Победы.

С 1 по 9 мая в рамках акции «Окна Победы» жители областей украшали окна квартир и домов символикой Победы в Великой Отечественной войне: георгиевскими лентами, красными звездами и фотографиями своих родственников-красноармейцев.

Цель акции – дать понять каждому ветерану, выглянувшему в окно, единство с лицами старшего поколения, почтить память живых и почивших героев Великой Отечественной войны, соблюдая режим самоизоляции, вызванный пандемией вирусных инфекций, а также выразить сердечную благодарность за отвагу и самоотверженность ветеранов, проявленную в годы Великой Отечественной войны.

Члены семей военнослужащих присоединились к акции в воронежском, белгородском, курском, брянском, смоленском, коломенском и тамбовских военных гарнизонах Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , 9 мая , Великая Отечественная война (ВОВ)
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