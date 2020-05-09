09.05.2020 (17:12)

Российские военнослужащие в Италии возложили венки к памятникам борцам с фашизмом в день 75-летия Победы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские военнослужащие в Италии возложили венки к памятникам борцам с фашизмом в день 75-летия Победы

9 мая 2020 года в День 75-летия Великой Победы российские военнослужащие, выполнявшие задачи по оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с коронавирусной инфекцией, возложили венки к памятнику советским воинам-участникам итальянского сопротивления на кладбище Маджоре г. Милан и мемориальном комплексе «Поле Славы» где захоронены итальянские партизаны борцы с фашизмом.

В возложении приняли участие заместитель начальника войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Сергей Кикоть, генеральный консул Российской Федерации в Милане Александр Нуризаде, заместитель президента области Ломбардия по международным связям Алан Кристиан Рици, Анна Скавуцо, председатель ассоциации партизан провинции Милан Роберто Ченати, российские военнослужащие и сотрудники консульства.

Обращаясь к российским военнослужащим, вице-мэр города Милан Анна Скавуцо сказала: «Торжественные мероприятия, которые прошли сегодня, подчеркивают, что мы и сейчас чтим тех, кто спас нас тогда. Конечно, на эти акции необходимо привлекать детей, но в связи с коронавирусом мы вынуждены были сократить количество присутствующих. Помощь, которую Россия оказала Италии в борьбе с коронавирусом, показывает, что и сейчас мы солидарны с теми идеалами, за которые боролись партизаны».

Председатель ассоциации партизан Провинции Милан Роберто Ченати: «Это очень важный день для вас и для Италии, так как советские войска и солдаты способствовали освобождению Италии от фашизма. Только в рядах сопротивления на территории Италии сражались 5,5 тысяч советских солдат. Мы благодарны вам за помощь в освобождении от фашизма. И не могу найти слов, чтобы отблагодарить вас за то, что прибыли в трудное время в провинцию Бергамо. Это говорит об укреплении нашего сотрудничества».

Ещё одно возложение состоялось на кладбище города Арона, где находится мемориальный комплекс, посвящённый двум советским воинам-участникам итальянского сопротивления Степану Бондаренко и Форе Мосулишвили, которые совершили подвиг в конце войны и погибли.

«В этот день мы должны были быть в Москве и вместе с русскими учувствовать в акции «Бессмертный полк». Эпидемия не дала нам это сделать, но мы обязательно приедем в следующем году. Подвиг ваших воинов-участников партизанского движения бесценен для Италии. Это пример небывалого интернационализма. Мы гордимся и никогда не забудем их подвиг» - заявил на церемонии возложения представитель ассоциации партизан города Арона Мино Каппути.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице