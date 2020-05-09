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09.05.2020 (17:38)

Военнослужащие ЮВО возложили цветы и венки к мемориалам в Ереване и Гюмри

В Ереване и Гюмри военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приняли участие в церемониях возложения цветов и венков к мемориальным комплексам «Мать Армения».

В церемониях приняли участие руководство Правительства и Минобороны Армении, командование российской военной базы ЮВО, представители дипломатического корпуса и силовых структур России и Армении, администрации и духовенства.

Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания.

Церемонию завершил торжественный марш роты почетного караула Минобороны Армении и оркестра генерального штаба Вооруженных сил Армении.

В честь Дня Победы также в небе Еревана и Гюмри состоялись демонстрационные пролеты авиации ЮВО.

Всего над городами ЮВО в день Победы было задействовано около 200 единиц авиационной техники, это вертолеты Ка-27 и Ми-26, самолеты Су-24, Су-34, Су-27, Ан-26, Ан-12, Бе-12, Ту-134, Су-30СМ, Л-410 и Миг-29.

Все мероприятия проводились в строгом соблюдении эпидемиологических мер.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , 9 мая , Великая Отечественная война (ВОВ)
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