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09.05.2020 (17:14)

Экипажи боевой авиации пролетели в День Победы над главной площадью в Кызыле

Военные летчики выполнили демонстрационный полет над главной площадью Кызыла в честь 75-й годовщины победы в Великой отечественной войне 1941- 45 годов.

В пролете были задействованы 5 единиц авиационной техники, такие как: транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В и транспортный самолет Ан-26.

Взлет самолета и вертолетов производился с аэродрома в Кызыле. В определенной точке военные летчики провели сбор и построение парадного строя для пролета над площадью Арата в установленные сроки. Полет выполнялся на минимальных высотах от 200 до 400 метров со скоростью от 200 км/ч для вертолетов и 300 км/ч для самолета.

В девяти городах России в границах ответственности округа проходят демонстрационные полеты авиации с привлечением более 80 самолетов и вертолетов. Наиболее масштабные полеты в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , 9 мая , Великая Отечественная война (ВОВ)
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