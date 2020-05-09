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09.05.2020 (16:59)

В День Победы артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота провели передвижные концерты для жителей города Севастополя

В День Победы для жителей города Севастополя артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота дали многочисленные концерты, передвигаясь по городу на бортовом военном автомобиле.

Флотские артисты исполнили известные фронтовые песни, а также современные вокальные композиций, посвященные Великой Отечественной войне.

Кроме того, сегодня в Севастополе прошла акция «Автомобиль Победы», в ходе которой по улицам города курсировал военный автомобиль, оснащённый звуковещательной аппаратурой, и транслировал музыкальные произведения военных лет.

На каждой единице военной техники был установлен Государственный флаг Российской Федерации и копия Знамени Победы, а сами автомобили были оформлены символикой Дня Победы.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Праздники , Ансамбль , Концерты , 9 мая
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