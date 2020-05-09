09.05.2020 (22:30)

Празднование Дня Великой Победы в Севастополе завершилось праздничным артиллерийским салютом

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне городе-герое Севастополе завершился праздничным артиллерийским салютом.

Артиллерийские залпы были выполнены над акваторией Севастопольской бухты из 122-мм гаубиц Д-30.

Артиллеристы Черноморского флота под трансляцию дикторского озвучивания произвели 30 залпов праздничного артиллерийского салюта, каждый из которых был посвящён знаменательному событию Великой Отечественной войны.

Четвёртый залп был произведён в память о 250-дневной героической обороне Севастополя, семнадцатый в честь героических участников Крымской стратегической операции, освободителей Крыма и Севастополя, а тридцатый в честь городов-героев и городов воинской славы.

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