09.05.2020 (16:52)

В городе-герое Мурманске состоялся пролёт авиации Северного флота

В городе-герое Мурманске состоялся демонстрационный пролёт авиации Северного флота, посвящённый 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В связи со сложными метеорологическими условиями он был перенесён с 10 на 14 часов.

14 самолетов и 3 вертолёта поднялись с 4 аэродромов базирования в Мурманской и Вологодской областях и собрались в заполярном небе, чтобы единым строем пройти на высоте 200 метров над символом города-героя Мурманска – 35-метровым бетонным солдатом, устремившим взор в сторону государственной границы.

За штурвалами самолётов и вертолётов находились лучшие лётчики морской авиации, имеющие от 1200 до 2500 часов налёта. Участие в самом северном воздушном параде, посвящённом 75-летию Великой Победы – большая честь и ответственность для каждого из них.

Открыл пролёт авиации летчик 2 класса подполковник Дмитрий Недбальский на вертолете Ка-27. Эта винтокрылая машина на северном флоте представлена в нескольких модификациях, как противолодочный и как поисково-спасательный вертолёт. Он способен действовать как с берегового аэродрома, так и с палубы корабля.

Следом прошла пара вертолетов Ми-8. Эти вертолёты – одни из самых распространённых и узнаваемых винтокрылых машин конструкторского бюро Михаила Миля. Они предназначены для выполнения десантно-транспортных задач и огневой поддержки войск. Пилотировали вертолеты летчики 1 класса подполковник Евгений Даутов и майор Дмитрий Шило.

Первым из самолётов над Кольским заливом прошёл военно-транспортный Ан-26. Его называют «тружеником неба». Самолет предназначен для перевозки грузов и сил десанта. На Северном флоте он также используется для отработки прыжков с парашютом личного состава береговых и сухопутных войск и морской пехоты. Пилотировал самолет командир экипажа летчик 1 класса гвардии майор Артем Сергеев. Дед майора Сергеева – майор Козырев Александр Яковлевич – воевал на Украинском фронте, награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени.

Следующим пролетел военно-транспортный самолет Ан-12. Он предназначен для перевозки и десантирования личного состава и груза. За штурвалом - летчик 1 класса гвардии майор Андрей Гнутов. Бабушка майора Гнутова – Анна Сергеевна – ушла на фронт добровольцем весной 1942 года. Воевала в зенитном артиллерийском полку. Победу встретила в Польше.

Затем в небе появилась легенда противолодочной авиации - самолет Ил-38. Эти самолёты уже более полувека стоят на вооружении Военно-морского флота. Они предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок противника в средней и ближней морской зоне. Также они могут использоваться для поиска и спасения людей на море. Пилотировал Ил-38 летчик 1 класса гвардии майор Андрей Бондаренко. Его дед - Бондаренко Григорий Данилович – артиллерист, участвовал в освобождении Польши. Награждён медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Окончил военную службу в звании полковника.

Следующим был другой представитель «семейства» Илюшиных – воздушный пункт управления - самолет Ил-20. Он предназначен для приема и регистрации телеметрической информации и передачи сигналов боевого управления. За его штурвалом сидел летчик 2 класса гвардии майор Андрей Усков.

Замкнул строй турбовинтовых самолётов дальний противолодочный самолёт Ту-142. Этот самолёт предназначен для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок противника в дальней океанской зоне. Радиус его действия составляет более 13000 км. На Северном флоте эти машины широко используются для полётов над Атлантическим океаном и Арктикой, а также для ведения ледовой разведки. Пилотировал самолет командир экипажа летчик 2 класса гвардии подполковник Юрий Кудревич.

Дед подполковника Кудревича – Яцкевич Леонид Леонидович – прошёл всю войну, участвовал в штурме Рейхстага, награждён орденами и медалями.

Открыл строй реактивных самолётов учебно-тренировочный самолет Су-25УТГ. Палубные лётчики называют его «летающей партой». Эта надёжная машина предназначена для обучения летного состава посадкам на палубу авианесущего корабля. Командир экипажа - один из наиболее опытных палубных лётчиков Северного флота - подполковник Игорь Цукур. В составе его экипажа - капитан Алексей Крылов.

Дед подполковника Игоря Цукура – Иван Кондратьевич Вовк-Ищенко – воевал в 49-й армии 2-го Белорусского фронта, с боями прошёл от Вязьмы до Берлина, награждён боевыми орденами Отечественной войны обеих степеней, Красной Звезды и орденом Славы 3-й степени.

Со скоростью 600 километров в час над Кольским заливом пролетела пара корабельных истребителей Су-33. Этот многоцелевой тяжелый истребитель четвёртого поколения предназначен для полётов с палубы авианесущего корабля. Он является универсальным самолётом для уничтожения воздушных, морских и наземных целей. Ведущий группы самолетов Су-33 – подполковник Денис Ищенко. Ведомый – капитан Олег Благов.

Дед капитана Благова – Михаил Николаевич – встретил День Победы 1945 года тоже в звании капитана. Он командовал ротой, служил в легендарной военной контрразведке «Смерш», был награждён орденами Красного Знамени и Отечественной войны 2-й степени.

Новое поколение палубных истребителей представила пара самолетов Миг-29К. Это - многофункциональные истребители корабельного базирования, предназначенные для завоевания превосходства в воздухе, уничтожения надводных кораблей и береговых объектов противника. Ведущий пары – летчик 1 класса майор Кирилл Ревякин. Ведомый – летчик 1 класса майор Владимир Суржик.

В боевом порядке прошла над мурманским Алёшей пара фронтовых бомбардировщиков Су-24м. Эти самолёты предназначены для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным и морским целям. Ведущий группы – летчик 1 класса подполковник Владимир Змиев. В составе экипажа - майор Александр Каниковский. Имеет высший квалификационный разряд - «штурман-снайпер».

Ведомый самолет пилотировал летчик 1 класса майор Артем Антонов. В составе экипажа - «штурман-снайпер» майор Дмитрий Косогоров.

Завершила демонстрационный пролёт авиации пара самолетов МиГ-31бм. Эти модернизированные истребители-перехватчики предназначены для перехвата воздушных целей на высотах от 25 метров до 28 километров. Эти самолёты являются основными носителями гиперзвукового оружия – ракет «Кинжал». Ведущий пары МиГ-31 - летчик 1 класса майор Роман Трунов. В составе экипажа - штурман 1 класса капитан Александр Харитонов.

Вторым самолётом управлял – летчик 1 класса майор Дмитрий Конев. Он освоил четыре типа самолетов. Штурман экипажа - капитан Эдмонд Славинскас - имеет первый квалификационный класс.

После пролёта все самолёты и вертолёты направились на свои аэродромы базирования.

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