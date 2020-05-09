09.05.2020 (16:39)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО провели ритуал переноса Вечного огня на площадь Победы в Воронеже

В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа провели воинский ритуал изъятия и переноса огня для зажжения нового Вечного огня на реконструированной площади Победы в городе Воронеж.

Военнослужащие в эскорте военной автоинспекции, военной полиции на бронетранспортере БТР-82А осуществили перевозку огня в специальной изолированной колбе. На отреставрированной площади Вечный огонь встретили начальник воронежского гарнизона – командующий гвардейской общевойсковой армией ЗВО генерал-лейтенант Андрей Иванаев, начальник Военно-воздушной академии генерал-полковник Геннадий Зибров, Губернатор Воронежской области, а также представители органов областной и городской администрации.

Торжественной возложение и церемония зажжения огня была проведена в условиях карантинных мер. Почетные гости использовали социальную дистанцию в 2 метра, медицинские маски, перчатки. Число гостей было сокращено до 1-2 представителей.

На маршруте следования кортежа Вечный огонь провезли мимо сквера «Здесь не прошел враг» и Чижовского плацдарма - крупнейших воинских захоронений, и по проспекту Революции - старейшей улице Воронежа, разрушенной гитлеровцами практически до основания.

После завершения реконструкции на площади Победы были обновлены медные скульптуры, обновили мощение, поменяли вышедшие из строя элементы и устроили в центре площади фонтан. Он будет работать в двух режимах: будничном и праздничном. Первый состоит из двухметровых белых струй с красной подсветкой по вечерам. По выходным фонтан будет бить на четыре метра.

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