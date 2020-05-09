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09.05.2020 (16:51)

Видеомарафон «Навстречу Великой Победе» проходит в Екатеринбурге

Информационно-культурный проект-видеомарафон «Навстречу Великой Победе» впервые проходит в Екатеринбурге в рамках празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом в субботу сообщил начальник окружного дома офицеров Центрального военного округа Станислав Довгалюк.

«Впервые в День Победы в Екатеринбурге проходит уникальное мероприятие - видеомарафон «Навстречу Великой Победе». Формат, по сути соединяющий в себе и прямой эфир, и подготовленные заранее сюжетные материалы.  Специально для жителей и гостей уральской столицы сотрудники окружного дома офицеров подготовили уникальные видеопрограммы с архивными записями военных лет, живыми выступлениями ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Екатеринбурге. Трансляция проходит с утра до позднего вечера 9 мая на большеразмерном экране фасада дома офицеров Центрального военного округа (ЦВО), а также в сети «Интернет», сказал Станислав Довгалюк.

В ходе видеомарафона впервые продемонстрированы архивные фото, письма и видеофрагменты фронтовой кинохроники, находящиеся на хранении в музее «Боевой славы Урала» окружного дома офицеров ЦВО. В записях праздничных программ приняли участие известные артисты и музыканты, проживающие в Екатеринбурге.

Также на экране дома офицеров проводится  онлайн-шествие «Бессмертного полка» Екатеринбурга и Свердловской области.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , 9 мая , Великая Отечественная война (ВОВ)
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