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09.05.2020 (16:21)

Персональный парад для ветерана проведут операторы научных рот технополиса «ЭРА»

9 мая операторы и офицеры Военного инновационного технополиса «ЭРА» проведут торжественные мероприятия в трёх городах Краснодарского края: Анапе, Крымске и Новороссийске. С поздравительным визитом они отправятся и в пригородное село Супсех, где будет организован персональный парад с торжественным маршем для ветерана Великой Отечественной войны Виктора Михайловича Мищенко.

В Анапе запланировано участие в городских мероприятиях у «Братской могилы советских воинов и мирных жителей, замученных фашистскими оккупантами», «Братской могилы 45 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками», а также в сквере Воинской славы у Вечного огня.

Руководитель технополиса генерал-лейтенант Владимир Ивановский примет участие в сворачивании торжественного флага и возложении цветов к памятникам героям войны. Во главе с заместителем начальника технополиса по научно-образовательной деятельности полковником Андреем Морозовым в Крымск будет направлен почетный караул.

В городе-герое Новороссийске операторы научных рот технополиса воздадут дань памяти героям, сложившим головы в годы Великой Отечественной войны, у мемориала «Малая земля». Именно там, в январе текущего года новоявленные солдаты принимали воинскую присягу.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Южный военный округ , Ветераны , Праздники , Торжественные церемонии , Научные роты , 9 мая , Технополис Эра
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