09.05.2020 (16:23)

Технополис «ЭРА» проведет День Победы в новом формате

В четырех городах и поселениях края военнослужащие технополиса почтут память героев Великой Отечественной войны. Торжественные митинги пройдут в Новороссийске, Крымске, Анапе и пригородном селе Супсех, где офицеры и операторы научных рот поздравят фронтовиков.

В Анапе запланировано участие представителей «ЭРЫ» в четырех городских мероприятиях. Военнослужащие возложат венки и цветы к «Братской могиле советских воинов и мирных жителей, замученных фашистскими оккупантами», «Братской могиле 45 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками», а также в сквере Воинской славы у Вечного огня. Операторы научных рот примут участие в праздничном флешмобе - развертывании «флага Победы».

В Крымск будет направлен почетный караул во главе с заместителем начальника технополиса по научно-образовательной деятельности полковником Андреем Морозовым.

В городе-герое Новороссийск операторы научных рот воздадут дань памяти героев у мемориала «Малая земля». Именно там, в январе текущего года новоявленные солдаты принимали воинскую присягу.

В 19:00 в рамках Международного общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк», операторы научных рот выйдут на балконы с подготовленными портретами родственников – участников Великой Отечественной войны и споют хором песню «День Победы». С помощью технических средств ранее они опубликовали информацию о родственниках – участниках Великой Отечественной войны на специализированных интернет-площадках.

В течение дня офицеры проведут беседу и военно-историческую викторину с операторами об основных событиях военных лет. Будет организован просмотр документального сериала «Вечная Отечественная», направленного на борьбу с фальсификацией истории, формирование патриотического сознания молодежи.

День завершится праздничным салютом в Анапе, наблюдать за которым военнослужащим смогут с пирса технополиса.

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