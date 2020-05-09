09.05.2020 (16:05)

Российские военнослужащие в Приднестровье поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 75-й годовщиной Великой Победы.

В честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне военнослужащие ОГРВ ПРРМ проехали в Тирасполь по местам жительства пяти ветеранов Великой Отечественной войны и поздравили их со знаменательным событием.

В качестве подарка военнослужащие ОГРВ ПРРМ приехали к ветеранам в форме советской армии 40-х годов на грузовом автомобиле ГАЗ-АА, известном как «полуторка», в кузове которой была музыкальная установка. В торжественной обстановке военнослужащие объявляли имя ветерана Великой Отечественной войны и исполняли для них песни военных лет.

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