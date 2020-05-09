09.05.2020 (16:14)

Более 4 тысяч десантников Ивановского гвардейского соединении ВДВ приняли участие в акции «Бессмертный полк»

Более 4 000 военнослужащих Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения приняли участие акции «Бессмертный полк», проводимой сегодня на торжественных построениях, посвященных 75-й годовщине Великой Победы, в соединениях и воинских частях ВДВ.

Акция прошла в воинских частях Ивановского и Костромского гарнизонов прославленного воздушно-десантного соединения. Офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты вышли на торжественное построение в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. с фотографиями своих предков – участников той страшной войны, геройски павших в боях за свободу и независимость нашей Родины и не доживших до наших дней.

Каждый военнослужащий соединения с гордостью пронёс фотографию своего предка, который воевал, трудился и жил в то непростое время и пронёс все тяготы и лишения военного времени для того, чтобы они смогли жить под мирным небом.

Но в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой в стране, основная часть личного состава подразделений находилась дома и приняли участие в акции, установив Российский Триколор на балконах и окнах своих домов и квартир с фотографиями своих родственников.

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