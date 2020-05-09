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09.05.2020 (15:59)

«Трамвай Победы» впервые прошел по улицам уральской столицы 9 мая

В ходе праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Великой Победы, трамвайная платформа, оформленная в стиле фронтовых концертных бригад, впервые проехала по центральным улицам Екатеринбурга.

Проезжая по улицам Екатеринбурге, артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО), находящиеся на импровизированной сцене платформы, исполнили знаменитые песни военных лет: «Смуглянка», «Белорусский вокзал», «Эх, путь-дорожка фронтовая» и прочитали стихотворения поэтов-фронтовиков Александра Твардовского, Ильи Эренбурга и Константина Симонова. Все выступающие были одеты в форму одежды военных лет.

«Трамвай Победы» начал движение в 11:00 с территории Северного депо города Екатеринбурга. Затем с улицы Луначарского платформа проследовала на проспект Ленина, остановившись на «Площади 1905 года». По ходу движения сцена вместе с артистами прошла по улицам Куйбышева, 8 Марта, Титова, проспекту Космонавтов с разворотами на ЦПКиО им. Маяковского, Площади первой пятилетки и станции Вторчермет.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , 9 мая , Великая Отечественная война (ВОВ)
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