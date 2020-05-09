09.05.2020 (15:59)

Командующий Северным флотом почтил память защитников Заполярья

В день 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне военнослужащие и командный состав Северного флота почтили память защитников Кольского Заполярья, остановивших гитлеровские войска на подступах к Мурманску. Церемонии возложения венков и цветов прошли во всех военных гарнизонах флота от Печенги в Мурманской области до Воркуты в Республике Коми и посёлка Тикси на побережье Якутии. Торжественно-памятные церемонии состоялись на арктических базах Северного флота, дислоцированных на островах Северного Ледовитого океана - Земля Александры и Котельный.

В 10 часов командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев вместе с губернатором Мурманской обалсти Андреем Чибисом возложили цветы к памятнику защитникам советского Заполярья в городе-герое Мурманске.

В 12 часов церемония возложения венков и цветов состоялась на Приморской площади города Североморска. Командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев и члены военного совета Северного флота почтили память павших героев Великой Отечественной войны возле памятника воинам-североморцам – защитникам советского Заполярья.

Все мероприятия были проведены с учетом санитарно-эпидемических норм, действующих в северных регионах России в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Территории возле воинских мемориалов были заблаговременно обработаны с применением дезинфецирующих растворов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице