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09.05.2020 (15:49)

В Севастопольской бухте в День Победы состоялся парад кораблей Черноморского флота

В Севастопольской бухте в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошёл парад кораблей Черноморского флота.

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов на борту катера связи «Сапсан», идущего во главе группы из 5 катеров, совершил проход вдоль парадного строя кораблей и поздравил моряков-черноморцев с 75-летием Великой Победы.

В парадной линии представлены подводная лодка «Ростов-на-Дону», ракетный катер «Р-60», малый ракетный корабль «Вышний Волочок», большие десантные корабли «Азов» и «Орск», сторожевой корабль «Ладный», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», а также корабль Пограничной службы ФСБ России «Аметист».

После Парада кораблей вице-адмирал Игорь Осипов принял участие в церемонии возложения венков и цветов на воду в Севастопольской бухте в память о моряках-черноморцах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Впервые на 9 мая во время возложения венков командующим ЧФ корабли парадной линии, стоящие на бочках, произвели 3 холостых артиллерийских выстрела, сопровождаемые сигналами корабельных сирен и колокольным перезвоном городских православных соборов и церквей.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Метки:
Черноморский флот , 9 мая , Великая Отечественная война (ВОВ)
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