09.05.2020 (15:47)

Экипажи боевой авиации ЮВО в Волгограде поздравили ветеранов в День Победы

Экипажи боевых самолетов и вертолетов 4-й Армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в ходе демонстрационного пролета Волгограде в День Победы.

«Дорогие ветераны, авиаторы ЮВО сердечно поздравляют вас с 75 годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Желают вам здоровья, счастья, а мирное небо над вашими головами мы сохраним!», – обратился по радиосвязи из кабины фронтового бомбардировщика Су-24М командир авиационного полка ЮВО полковник Василий Пономарев.

В 10:00 ч. по местному времени летчики боевой авиации совершили пролет в парадном строю над Мамаевым Курганом города-героя Волгограда в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Экипажи боевых вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35 и самолетов Су-24М, Су-25, Су-27 и Су-34 совершили демонстрационный пролет парами на высотах от 100 до 300 м на скоростях от 250 до 600 км/ч.

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