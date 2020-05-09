09.05.2020 (15:46)

Экипажи боевой авиации ЮВО провели демонстрационные пролеты над городами Кубани и Северного Кавказа

Экипажи армейской и штурмовой авиации Южного военного округа (ЮВО) из Ставропольского края и Кубани провели демонстрационные пролеты в небе городов Юга России в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Летчики на штурмовиках Су-25СМ3, вертолетах Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35М и Ка-52 совершили пролеты над городами: Новороссийск, Краснодар, Ставрополь и Каспийск.

Всего над городами ЮВО совершили демонстрационные пролёты около 200 единиц авиационной техники, это вертолеты Ка-27 и Ми-26, самолеты Су-24, Су-34, Су-27, Ан-26, Ан-12, Бе-12, Ту-134, Су-30СМ, Л-410 и Миг-29. Всего более 200 воздушных судов.

Все мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

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