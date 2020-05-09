09.05.2020 (15:43)

Лётчики ЮВО продемонстрировали высокую слаженность экипажей в небе Астрахани в День Победы

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в небе Астрахани экипажи боевых самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) выполнили демонстрационный пролет.

В парадном строю экипажи 4-х боевых самолетов МиГ-29 и 2-х вертолетов Ми-8 совершили групповой пролет над городом вдоль городской набережной, показав высокую слаженность и профессионализм. Также в этом году лётчики истребителей МиГ-29 продемонстрировали в небе на малых высотах построение боевого порядка самолётов в «правый пеленг».

Всего над городами ЮВО совершили демонстрационные пролёты около 200 единиц авиационной техники, это вертолеты Ка-27 и Ми-26, самолеты Су-24, Су-34, Су-27, Ан-26, Ан-12, Бе-12, Ту-134, Су-30СМ, Л-410 и Миг-29.

Все мероприятия проводилось при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

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