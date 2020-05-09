09.05.2020 (15:31)

Представители командования ЮВО возложили гирлянду к монументу Славы в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне провели церемонию возложения гирлянды Славы к мемориальному комплексу «Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков».

В памятной церемонии приняли участие командующий войсками округа генерал-полковник Александр Дворников, члены Военного Совета ЮВО, представители аппарата Полномочного представителя Президента России в Южном федеральном округе, администрации Ростовской области и города.

Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания. Церемонию завершил торжественный марш роты почетного караула бригады управления ЮВО и оркестра штаба военного округа

Все мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

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