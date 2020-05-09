09.05.2020 (15:08)

Повара ЮВО в Адыгее приготовили блюда национальной кухни в честь Дня Победы

В честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне меню столовых воинских частей и соединений Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Адыгее, разнообразили шоколад, свежие фрукты, выпечка, а также национальные блюда.

Военнослужащие отведали несколько видов национальных холодных закусок, витаминных салатов, первых и вторых блюд. Повара приготовили такие блюда, как джэнчыпс (ароматный фасолевый суп с рисом), чэпэжуаф (жареный бараний курдюк с медом). Также на столах яблоки, груши, апельсины и бананы, пряники, плюшки, сдобные булочки и другая выпечка.

Праздничное меню введено в действие не только в столовых военных городков, но и для военнослужащих, несущих службу на боевом дежурстве.

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