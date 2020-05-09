09.05.2020 (14:59)

ВИА «Черные береты» выступила с концертом перед ветеранами Великой Отечественной войны

Концертную программу для ветеранов Великой Отечественной войны подготовили в День Победы участники вокально-инструментального ансамбля Балтийского флота «Черные береты», которым руководит заслуженный работник культуры РФ, кавалер ордена Мужества гвардии подполковник Игорь Крещенок.

Концерт состоялся во дворе перед Домом ветеранов, где в настоящий момент проживает около 150 ветеранов.

Перед окнами Дома ветеранов прозвучали самые пронзительные песни о войне, среди которых «Горячий снег», «Никто не забыт», «День Победы». Кроме того, артисты отыграли и песни из своего репертуара.

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