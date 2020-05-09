09.05.2020 (14:56)

Жители многоквартирного дома в Новосибирске исполнили песню «День Победы» под аккомпанемент военного оркестра

Жителями многоквартирного дома в Новосибирске хором из окон и балконов под аккомпанемент военного духового оркестра Новосибирского высшего военного командного училища хором спели песню «День Победы» в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Музыканты военного оркестра Центрального военного округа приехали во двор многоквартирного дома и начали исполнять известные композиции военных лет, чтобы привлечь внимание новосибирцев, находящихся на самоизоляции. Жители дома открыли окна, вышли на балконы и стали подпевать знакомым мелодиям. А когда зазвучала композиция Давида Тухманова «День Победы», то жители дома хором спели известную всем песню.

«День Победы» — песня композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова о Дне Победы. Непременный знаковый атрибут торжеств по поводу 9 мая — Дня Победы в Великой Отечественной войне не только в России, но и странах СНГ. Кроме этого она является Строевой песней в Вооруженных силах Российской Федерации, а также её исполняют и в качестве парадного марша.

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