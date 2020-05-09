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09.05.2020 (14:48)

Первый праздничный артиллерийский салют в честь Дня Победы прозвучал Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском дан праздничный салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Салютные расчёты Войск и сил на Северо-востоке России тридцатью залпами артиллерийских орудий первыми на территории Российской Федерации отсалютовали воинам-победителям.

Запуск праздничного фейерверка осуществлялся салютными установками 2А-85 с площадки у площади Ленина. Для звукового сопровождения фейерверка с Озерновской косы использовались гаубицы Д-30.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Праздники , Великая Отечественная война (ВОВ) , 9 мая
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