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09.05.2020 (15:07)

Командование 49-й общевойсковой армии почтило память павших защитников Ставрополя

В Ставрополе начались торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в великой Отечественной войне. В них приняли участие и военнослужащие Южного военного округа (ЮВО).

В частности генералы и офицеры управления армии во главе с командующим объединением генерал-майором Михаилом Зусько возложили цветы и венки к мемориальному комплексу «Вечная Слава».

Торжественные мероприятия, посвященные памятной дате, прошли во всех регионах, где дислоцируются воинские части и соединения 49-й общевойсковой армии, в том числе на Ставрополье и Кубани, в Карачаево-Черкессии и Адыгее.

Все мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , 9 мая , Великая Отечественная война (ВОВ)
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