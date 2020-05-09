09.05.2020 (14:42)
В ЦВО организовали коллективный просмотр праздничного обращения Президента РФ к народу
В соединениях и частях Центрального военного округа организовали просмотр обращения Президента Российской Федерации, посвященного юбилею Великой Победы.
Просмотры были организованы в комнатах досуга, клубах и музеях воинских частей, дислоцированных на Урале, в Сибири и Поволжье, а также на территории российских военных баз в Таджикистане и Киргизии с учетом складывающейся эпидемической обстановки.
Просмотр проходил малыми группами с соблюдением безопасности в связи с новой коронавирусной инфекцией.
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