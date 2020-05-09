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09.05.2020 (14:42)

В ЦВО организовали коллективный просмотр праздничного обращения Президента РФ к народу

В соединениях и частях Центрального военного округа организовали просмотр обращения Президента Российской Федерации, посвященного юбилею Великой Победы.

Просмотры были организованы в комнатах досуга, клубах и музеях воинских частей, дислоцированных на Урале, в Сибири и Поволжье, а также на территории российских военных баз в Таджикистане и Киргизии с учетом складывающейся эпидемической обстановки.

Просмотр проходил малыми группами с соблюдением безопасности в связи с новой коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Праздники , Социальное развитие , 9 мая
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