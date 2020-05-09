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09.05.2020 (14:45)

В День Победы по улицам Ставрополя прошли военные автомобили под музыку военных лет

Военнослужащие соединения связи 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на грузовых автомобилях совершили марш по улицам Ставрополя под песни военных лет.

По главным улицам города прошли грузовые автомобили КамАЗ, в кузове которых находились военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны с пулеметами и винтовками в руках и Знаменем Победы. Праздничная колонна техники двигалась по городским улицам под сопровождение военных песен «Жди меня», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде», «День Победы, «Вот солдаты идут» и других.

В честь Дня Победы также над городом состоялся и демонстрационный пролет военной авиации ЮВО.

Все мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , 9 мая , Великая Отечественная война (ВОВ)
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