09.05.2020 (14:43)

Военнослужащие ЮВО провели церемонию возложения цветов на Аллее Славы в Грозном

Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), в Городе воинской славы Грозный почтили память павших в Великой Отечественной войне, возложив цветы на мемориальном комплексе «Аллея Славы» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Все мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

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