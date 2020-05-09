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09.05.2020 (14:43)

Военнослужащие ЮВО провели церемонию возложения цветов на Аллее Славы в Грозном

Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), в Городе воинской славы Грозный почтили память павших в Великой Отечественной войне, возложив цветы на мемориальном комплексе «Аллея Славы» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Все мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , 9 мая , Великая Отечественная война (ВОВ)
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