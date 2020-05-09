09.05.2020 (14:34)

Впервые летчики ЮВО провели акцию «Бессмертный полк» в небе Ростова-на-Дону во время воздушного парада

В День Победы экипажи боевых самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) провели акцию «Бессмертный полк» в небе Ростова-на-Дону. Мероприятие состоялось на высоте 150 метров во время главного воздушного парада на Юге России в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В акции использовали фотографии ветеранов Великой Отечественной войны самих летчиков – участников демонстрационного пролета авиации, а также портреты родных фронтовиков их сослуживцев.

Перед вылетом заместитель командира соединения армейской авиации ЮВО, дислоцированного в Ростовской области, подполковник Наиль Мухамеджанов передал фотографии своих родственников-фронтовиков экипажу вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор». В воздушном бессмертном полку от семьи Наиля Ринатовича пронесли портреты рядового Аюпова Исмаила Тагировича, ефрейтора Губановой (Колтыгиной) Ольги Липатьевны, младшего лейтенанта Колтыгина Алексея Николаевича.

Командир вертолетного звена на Ми-8АМТШ майор Рудольф Курганов взял с собой в полет фотографию деда-фронтовика сержанта Дындуна Петра Дементьевича 1926 года рождения, который в 1944 году был призван в ряды Советской армии.

«Мой дед, принимал участие в боях при освобождении Дагдского района Латвии нашими войсками в 1944 году оккупированной немецкими войсками. Красную и немецкую армии разделяла река Огре, на левом берегу которой находилась Красная Армия, а на правом – немецкая. Наши батареи, расположенные на левом берегу реки, вели огонь по линии фронта немцев. В составе 308-ой дивизии 140 стрелкового полка в качестве рядового стрелка, ночью, после артобстрела, полк начал форсировали реку по частям. Взвод, в котором находился мой дед, форсировал реку четвертым. После этого уже на правом берегу реки отрыли окопы для самообороны. С наступлением рассвета под прикрытием артиллерийского огня наши войска пошли в наступление. Под натиском Красной Армии немецкие войска вынуждены были отступить. Очень много сдалось в плен. Тогда дед получил ранение в обе ноги. После боя он был доставлен санитарами в эвакуационный госпиталь 1030, как тяжело раненный, где находился с сентября 1944 года по июль 1945 года. После долгого лечения был признан негодным к военно-строевой службе и направлен в Москву. Больше он на фронт не ходил», - сказал майор Рудольф Курганов.

«Принимая участие в авиационном парадном строю вместе с фотографией семейного-ветерана буду испытывать чувства гордости за своего деда, что благодаря его подвигу, мы здесь живем на такой прекрасной земле, как Россия и добросовестно выполняем все задачи», - добавил Рудольф.

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