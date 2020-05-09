09.05.2020 (14:27)
Мелодии военных лет огласили улицы Самары в день 75-летия Победы
На 9 мая военнослужащие 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа вещали на всю Самару мелодии военных лет из звуковещательной станции.
Колонна военной техники в сопровождении автомобилей военной автоинспекции совершили марш по центральным улицам Самары, в состав ее вошли два бронетранспортера БТР-80 и автомобиль ГАЗель. С бронеавтомобиля звучали марши и песни военного времени.
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