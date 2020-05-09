Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.05.2020 (14:27)

Мелодии военных лет огласили улицы Самары в день 75-летия Победы

На 9 мая военнослужащие 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа вещали на всю Самару мелодии военных лет из звуковещательной станции.

Колонна военной техники в сопровождении автомобилей военной автоинспекции совершили марш по центральным улицам Самары, в состав ее вошли два бронетранспортера БТР-80 и автомобиль ГАЗель. С бронеавтомобиля звучали марши и песни военного времени.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военные летчики устроили сюрприз жителям Самары в День Победы
В соединениях и воинских частях 49-й армии ЮВО состоялись торжества, посвященные Дню Победы
Ко Дню Победы на Широкореченском мемориале в Екатеринбурге увековечили новые имена защитников Отечества
Российские военнослужащие в Приднестровье в день 75-летия Победы возложили цветы к мемориалу Воинской Славы

Метки:
Центральный военный округ , Праздники , Социальное развитие , 9 мая
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false