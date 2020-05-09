09.05.2020 (14:32)

Военнослужащие ЮВО на Северном Кавказе и Закавказье поздравили с Днем Победы 225 ветеранов

Военнослужащие соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе и Закавказье торжественно поздравили 225 ветеранов Великой Отечественной войны.

Военнослужащие соединений и воинских частей лично поздравили ветеранов в республиках Северная Осетия (134 ветерана), Дагестан (35 ветеранов), Кабардино-Балкария (30 ветеранов), Южная Осетия (13 ветеранов), Чечня (11 ветеранов) и Ингушетия (2 ветерана).

Во время посещений ветеранам от соединений и воинских частей подарили памятные подарки и цветы. Также были организованы онлайн-поздравления по видеосвязи.

Все мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

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