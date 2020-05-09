09.05.2020 (14:31)

Военнослужащие ЮВО на Северном Кавказе торжественно отпраздновали День Победы

В мотострелковых соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на Северном Кавказе и Закавказье, прошли торжественные построения.

Торжественные мероприятия по празднованию Дня Победы прошли в соединениях и воинских частях, дислоцированных в республиках Северная Осетия, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Дагестан и Южная Осетия.

Личный состав принял участие в торжественных построениях с выносом боевых знамен, читкой праздничных приказов и поздравительных телеграмм. Отличившимся военнослужащим были вручены государственные и ведомственные награды.

Кроме того, военнослужащие воинских частей приняли участие в возложении цветов к могилам погибших воинов Великой Отечественной войны, монументам, обелискам и памятникам, установленных на местах боев и сражений Красной Армии с гитлеровскими войсками.

Все мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

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