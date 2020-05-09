09.05.2020 (14:28)

В Ставрополе состоялся демонстрационный пролет в честь годовщины Великой Победы

9 мая над Ставрополем экипажи боевых самолетов и вертолетов 4-й Армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) провели демонстрационный пролет в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52 и самолетов Су-25СМ3 и Су-30СМ совершили групповой демонстрационный пролет над площадью Ленина.

По главным улицам города прошли грузовые автомобили КамАЗ, в которых находились военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны с пулеметами и винтовками в руках и Знаменем Победы.

Колонна техники двигалась под музыкальное сопровождение военных песен «Жди меня», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде», «День Победы, «Вот солдаты идут» и другие.

Также в краевой столице артиллеристы 49 общевойсковой армии ЮВО вечером проведут салют из гаубиц Мста-Б с 30-ю залпами.

Все мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

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