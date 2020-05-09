09.05.2020 (14:19)
Военные летчики устроили сюрприз жителям Самары в День Победы
Военные летчики устроили сюрприз на День Победы в Самаре.
Помимо ранее заявленных в демонстрационном полете двух фронтовых разведчиков Су-24МР, пары истребителей Су-34 и вертолетов Ми-2 жители города смогли увидеть самолеты дальней авиации. Над воздушным пространством города с минутным интервалом пролетели сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95. Вся авиация пролетела в районе площадей Куйбышева и Славы.
В Самару авиация вылетела с трех военных аэродромов: Шагол (Челябинская область), Энгельс (Саратовская область), Кряж (Самарская область). Пролет над городом проходил на высоте до 450 метров со скоростью 200-550 км/ч.
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