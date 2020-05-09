09.05.2020 (14:20)

Военнослужащие ЮВО во Владикавказе почтили память павших в Великой Отечественной войне

Военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Городе воинской славы Владикавказ почтили память павших в Великой Отечественной войне.

Командование 58-й общевойсковой армии ЮВО, представители администрации республики и города провели традиционное возложение цветов к монументам и памятникам погибшим героям. В завершении церемонии рота почетного караула в форме пехотинцев, летчиков и моряков времен Великой Отечественной войны прошла торжественным маршем.

Памятные мероприятия прошли единовременно на Мемориале Славы, у памятника Иссы Плиева, «Рубежа обороны Владикавказа», памятника Петру Барбашову, у монумента Славы на площади Победы, стелы «Владикавказ – город воинской славы».

Все мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

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