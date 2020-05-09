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09.05.2020 (14:12)

В соединениях и воинских частях 49-й армии ЮВО состоялись торжества, посвященные Дню Победы

Военнослужащие специального назначения Южного военного округа (ЮВО) в Ставрополе провели торжественное построение в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия прошли также в соединениях и воинских частях, дислоцированных на Ставрополье и Кубани, в Адыгее и Карачаево-Черкессии.

Личный состав принял участие в торжественных построениях с выносом боевых знамен, читке праздничных приказов и поздравительных телеграмм. Отличившимся военнослужащим были вручены государственные и ведомственные награды.

Кроме того, военнослужащие воинских частей приняли участие в возложении цветов к могилам погибших воинов Великой Отечественной войны, монументам, обелискам и памятникам, установленным на местах боев и сражений Красной Армии с гитлеровскими войсками.

Торжественные построения были организованы с соблюдением противоэпидемиологических требований. В виду сложной эпидемиологической обстановки в регионе все мероприятия военнослужащие проводят с минимальным привлечением личного состава.

 Все мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , 9 мая , Великая Отечественная война (ВОВ) , Праздники , Торжественные церемонии
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