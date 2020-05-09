09.05.2020 (14:07)

В Сербии вручили награды российским военным, оказывающим помощь стране в борьбе с коронавирусом

Торжественная церемония вручения наград российским военным специалистам, прибывшим в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, прошла 9 мая в Белграде у мемориала советским воинам, освободившим город от нацизма.

Медали министерства обороны Сербии «За исключительный вклад в обороноспособность страны» были вручены 12 российским военным специалистам. Кроме того, еще 74 участникам российского сводного отряда под командованием генерал-майора Михаила Чернышова почетные грамоты вручил министр обороны Александар Вулин. Оркестр национальной гвардии Сербии исполнил гимны двух государств.

«Уважаемые друзья, сегодня весь мир отмечает великую Победу во Второй мировой войне. И советский, и сербский народы оплатили свою свободу жизнями своих людей. В этот день мы вспоминаем своих родных и близких, прошедших эту войну на фронте и в тылу. Поздравляю вас с Днем Победы!» - заявил генерал-майор Чернышов.

Министр обороны Сербии Александар Вулин напомнил о бесспорных результатах и правде мировой войны, которые спустя 75 лет пытаются оспорить. «Сегодня мы являемся свидетелями того, что 75 лет спустя пытаются подменить понятия и оспорить исторические факты, уничтожают памятники советским освободителям, как пытаются приравнять красную армию к вермахту», - отметил Александр Вулин. «Сербы никогда не забудут героизм Красной Армии в совместной борьбе за Белград и за Сербию. Мы победили вместе!», - заявил глава военного ведомства Сербии.

Александар Вулин особенно поблагодарил российских военнослужащих за помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. «Вы прибыли, не только когда нам было трудно, но когда и у вас было тяжело. Когда вы прилетели на наш аэродром, мы поняли, что чувствовали наши предки 7 десятилетий назад. Мы знали, что мы не одни. Что помощь быстра, уверенна и всеобъемлюща. Как и тогда, так и сейчас мы знали, что победим. Хочу поблагодарить вас за вашу упорность и труд», – сказал он.

Всего сводным отрядом Минобороны России начиная с 3 апреля 2020 г. проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 178 объектах в 37 городах республики, в т. ч. обработано 367 зданий и сооружений общей площадью более 1,6 млн квадратных метров; 69 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 488 тыс. квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 800 инфицированных пациентов.

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