09.05.2020 (14:11)

На здании штаба ЮВО в Ростове-на-Дону установили памятные таблички героев Советского Союза и героев России

В Ростове-на-Дону в рамках празднования 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а также 102-й годовщины образования военного округа состоялось торжественное открытие именных табличек, установленных на здании штаба Южного военного округа (ЮВО).

На торжественном построении представителей командования ЮВО состоялась церемония открытия памятных табличек с именами командующих военного округа: 6-ти героев Советского Союза генерал-полковника Белова Павла Алексеевича, генерал-полковника Трофименко Сергея Георгиевича, генерал-полковника Пухова Николая Павловича, генерал-полковника Захватаева Никанора Дмитриевича, маршала Советского Союза Еременко Андрея Ивановича, генерал-полковник Алтунина Александра Терентьевича, а также 5-ти героев России генерал-лейтенанта Ефремова Михаила Григорьевича, генерал-полковника Квашнина Анатолия Васильевича, генерала армии Казанцева Виктора Германовича, генерал-полковника Трошева Геннадия Николаевича, генерала армии Баранова Александра Ивановича.

Помимо представителей командования военного округа в церемонии приняли участие военнослужащие роты почетного караула и оркестр штаба ЮВО.

Стоить отметить, Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 1996 года «За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне» генерал-лейтенанту Ефремову Михаилу Григорьевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Кроме этого, на памятных табличках указаны воинские звания командующих войсками Северо-Кавказского военного округа на момент их командования войсками округа.

Все мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

В 2019 году Александр Дворников открыл «Аллею Героев», состоящую из четырех памятников – бюстов трижды Героя Советского Союза маршала Климента Ефремовича Ворошилова и дважды героев Советского Союза маршала Семена Константиновича Тимошенко, маршала Ивана Степановича Конева и генерала армии Иссы Александровича Плиева.

Справочно:

С 1 октября 2010 года Южный военный округ, стал приёмником Северо-Кавказского военного округа. Штаб ЮВО находится в г. Ростове-на-Дону.

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