09.05.2020 (13:54)

В День Победы над Ростовом-на-Дону летчики ЮВО провели главный воздушный парад на юге России

Экипажи армейской, штурмовой, истребительной, бомбардировочной и военно-транспортной авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) из Ростовской области, Кубани и Ставрополья провели главный воздушный парад на Юге России в небе Ростова-на-Дону в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В парадный строй вошли 45-ть боевых самолетов и вертолетов, в том числе самолеты военно-транспортной авиации ВКС России - Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410, оперативно-тактической авиации ЮВО - Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, штурмовики Су-25СМ3, вертолеты армейской авиации ЮВО - Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-26, Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35М и Ка-52 «Аллигатор», которые пролетели над Театральной площадью.

Всего в ЮВО задействовали более 200 воздушных судов, также были задействованы вертолеты Ка-27 и Ми-26, самолеты Су-24, Су-34, Су-27, Ан-26, Ан-12, Бе-12, Ту-134, Су-30СМ, Л-410 и Миг-29.

Все мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

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