09.05.2020 (13:52)

В Астрахани в День Победы состоялось открытие памятника морякам Каспийской и Волжской военных флотилий

В Астрахани в рамках проведения праздничных мероприятий в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась церемония открытия памятника морякам Каспийской и Волжской военных флотилий, защищавших рубежи нашей Родины.

На церемонии открытия моряки КФл подняли Военно-морской флаг и флаги расцвечивания на артиллерийском катере в соответствии с корабельным уставом и произвели ружейный салют. На военном автомобиле с открытым верхом, военнослужащие доставили факел с огнём, зажжённым от Вечного огня в Братском саду города. Затем ветеран вместе с юнармейцем зажгли Вечный огонь у памятника морякам.

В завершении торжества артиллерийские катера КФл произвели залп из трёх орудий. Все мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

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