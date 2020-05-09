09.05.2020 (13:30)

Ко Дню Победы на Широкореченском мемориале в Екатеринбурге увековечили новые имена защитников Отечества

Во время Великой Отечественной войны Свердловск стал основной госпитальной базой для лечения раненых. Здесь было организовано 49 госпиталей, в основном хирургического профиля. В столицу Урала везли тяжелораненых бойцов, требующих специализированного лечения.

Изначально на Широкореченском мемориале были высечены фамилии только 814 воинов, умерших от ран в госпиталях г. Свердловска и захороненных на военном кладбище. 4 июня 1981 года было произведено торжественное перенесение символических останков воинов Советской Армии, похороненных на других кладбищах города, в единую Братскую могилу.

В военный комиссариат Свердловской области постоянно приходили письма родственников бойцов, желающих положить цветы на могилу их предков, но, к сожалению, имена многих защитников Отечества, умерших в госпиталях Свердловска, оказались по разным причинам не внесенными на мемориал.

В 2017 году военкомат Свердловской области совместно с Ассоциацией поисковых отрядов «Возвращение» инициировал акцию «Имена из тыловых госпиталей», главной целью которой стало выявление имен всех защитников Отечества, нашедших упокоение на свердловской земле. Активное участие в поисках принимали и юнармейцы школы №16 г. Екатеринбурга.

Поисковики и юнармейцы долго и кропотливо изучали архивные документы, истории госпиталей, боевые пути воинских соединений и отдельных бойцов. Сотрудники военкомата с поисковиками работали и в архиве военно-медицинских документов (г.Санкт-Петербург).

Уже 22 июня 2018 года первые 200 имен были дополнительно внесены на Широкореченский мемориал. Поклониться своим предкам, впервые увековеченным на братской могиле, приезжали со всех уголков нашей страны.

И вот 9 мая 2020 года, в день 75-летия Победы, 13 пилонов с именами еще 954 защитников Отечества, умерших в госпиталях Свердловска, установлены на Шрокореченском мемориале.

Но работа поисковиков не завершена. Продолжается работа по установлению имен бойцов, захороненных в других братских могилах Свердловской области.

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