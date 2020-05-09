09.05.2020 (13:34)

Летчики российских ВКС провели в День Победы авиапарад над авиабазой Хмеймим в Сирии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Летчики российских ВКС провели в День Победы авиапарад над авиабазой Хмеймим в Сирии

В парадном строю прошли транспортные и ударные вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35М, военно-транспортные самолеты Ан-30 и Ан-72, многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35, а также многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34.

Также в сирийском небе показался самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в сопровождении пары бомбардировщиков Су-24, шедших на расстоянии 30 метров от лидера и имитировавших дозаправку в воздухе.

«В полет отправляемся, чувствуя за собой ответственность, для того, чтобы вдали от родины передать поздравления в виде воздушного показа, и в этот день очередная возможность помянуть добрым словом ушедших ветеранов, поздравить тех, кто еще в строю и напомнить себе, что есть на кого ровняться и у кого учиться», - рассказал пилот самолета Су-24 Сергей Дмитриев.

Летчики опытные, некоторые не раз принимали участие в Парадах Победы, тем не менее даже им не приходится расслабляться во время праздничного пролета.

«Самое сложное, это выдержать все параметры полета: строй, скорость, ну, и конечно, выход по времени точный», - рассказал пилот Су-34 Василий Петров.

За воздушным парадом наблюдали и в городе. Участницы акции «Бессмертный полк» Елена Саад, Елена Нассер, Татьяна Кассаб и координатор акции в Сирии Инна Боридко вынесли фотографии своих родственников, участвовавших в ВОВ и следили за военными летчиками.

Командование и военнослужащие группировки Вооруженных Сил РФ в Сирии, представители командования вооруженных сил Сирии, а также руководство провинции Латакия возложили венки к памятнику дважды Героя Советского Союза маршала Константина Рокоссовского, а также приняли участие в торжественном митинге.

Военнослужащие также в прямом эфире посмотрели обращение Верховного главнокомандующего ВС РФ президента Владимира Путина к россиянам. В завершение торжественных мероприятий запланировано открытие фотовыставки, посвященной Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и концерт военных ансамблей клуба военно-патриотической песни.

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