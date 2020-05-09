09.05.2020 (13:16)
Российские военнослужащие в Приднестровье в день 75-летия Победы возложили цветы к мемориалу Воинской Славы
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялась церемония возложения цветов к мемориалу Воинской Славы в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Торжественное построение было открыто исполнением государственного Гимна и выносом Боевого знамени соединения, после чего с поздравительным выступлением перед личным составом выступил начальник ОГРВ ПРРМ полковник Дмитрий Зеленков.
В ходе церемонии возложения венка и цветов к мемориалу Воинской Славы военнослужащие ОГРВ ПРРМ почтили память героев Великой Отечественной войны. В завершении мероприятия в честь 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне личный состав прошёл торжественным маршем.
Метки:
9 мая , Великая Отечественная война (ВОВ) , Памятники , Праздники , Торжественные церемонии , Приднестровье