09.05.2020 (13:16)

Российские военнослужащие в Приднестровье в день 75-летия Победы возложили цветы к мемориалу Воинской Славы

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялась церемония возложения цветов к мемориалу Воинской Славы в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественное построение было открыто исполнением государственного Гимна и выносом Боевого знамени соединения, после чего с поздравительным выступлением перед личным составом выступил начальник ОГРВ ПРРМ полковник Дмитрий Зеленков.

В ходе церемонии возложения венка и цветов к мемориалу Воинской Славы военнослужащие ОГРВ ПРРМ почтили память героев Великой Отечественной войны. В завершении мероприятия в честь 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне личный состав прошёл торжественным маршем.

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