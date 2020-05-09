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09.05.2020 (13:10)

Командующий Черноморским флотом возложил венки и цветы к мемориалам освободителям и защитникам Севастополя

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов возложил венки и цветы к мемориалам освободителям и защитникам Севастополя в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе праздничных мероприятий командующий Черноморским флотом совместно с руководителями города-героя Севастополя принял участие в церемонии зажжения Вечного огня и возложении венков к обелиску Воинской Славы на Мемориальном комплексе Сапун-Гора после завершения его реконструкции, а также возложении венков к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. на площади адмирала П.С. Нахимова.

Также, группами военнослужащих численностью не более пяти человек состоялось возложение венков и цветов к мемориалам, памятникам и воинским захоронениям Севастополя.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ) , 9 мая , Черноморский флот , Памятники , Праздники , Торжественные церемонии
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