09.05.2020 (12:59)

Офицеры главного командования Сухопутных войск и курсанты МВОКУ провели парад перед домом ветерана

Офицеры Гласного командования Сухопутных войск и курсанты Московского высшего общевойскового командного училища провели военно-патриотическую акцию с чествованием ветерана Великой Отечественной войны.

Перед домом, в котором проживает ветеран Великой Отечественной войны генерал-полковник Михаил Данилович Попков, курсанты из состава роты почетного караула военного вуза прошли парадным строем и провели плац-концерт.

После прохождения торжественным маршем командование и курсанты, лично поблагодарили его за вклад в победу, вручили цветы и ценные подарки. Творческие коллективы и окрест учебного заведения провели концерт во дворе дома и исполнили композиции времен Великой Отечественной войны. Также от имени главнокомандующего Сухопутными войсками ветерану вручили копию Знамени Победы и ценные подарки.

Проведение подобных акций в преддверии 75-й годовщины победы в Великой Отечественной Войне стало доброй традицией. За последние три месяца офицеры, курсанты и военнослужащие Сухопутных войск поздравили более 150 ветеранов и провели для них индивидуальные парады по всей стране.

Попков Михаил Данилович.

Родился 11 ноября 1924 года в в деревне Астапова Слобода Юхновского района Калужской области.

С марта 1942 года — в Красной Армии, участник Великой Отечественной войны. Начал службу в 185-м запасном стрелковом полку, впервые попал на передовую в составе 766-го стрелкового полка 217-й стрелковой дивизии 49-й армии Западного фронта. В августе 1942 участвовал в отражении наступления немецких войск в районе Гретня (под Сухиничами).

С апреля 1943 года — на партийно-политической работе в Красной Армии. В звании лейтенанта сражался под Белгородом в составе 28-й гвардейской стрелковой дивизии Степного фронта. Освобождал Беларусь в составе 33-й армии 2-го Белорусского фронта.

В 1980-1989 годах — член Военного совета - начальник политуправления Сухопутных войск.

С 1989 года — на пенсии.

Награжден государственными наградами: орден Ленина, Октябрьской революции, 2 ордена - Боевого Красного Знамени,

2 ордена - Отечественной войны, 2 ордена - Красной Звезды, 35 медалей, в том числе Медаль «За отвагу» (1943 г.)

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