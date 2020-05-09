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09.05.2020 (13:02)

На кораблях и в воинских частях Черноморского флота в День Победы прошли торжественные построения личного состава

На кораблях и в воинских частях Черноморского флота прошли торжественные построения личного состава в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Праздник начался с торжественного построения личного состава кораблей и воинских частей по подразделениям с выносом Боевых знамён и копий Знамени Победы. Торжественное построение прошло и в штабе Черноморского флота, где в парадной форме одежды заняли своё место в строю офицеры управлений отделов и служб штаба и управления флота.

Завершилось построение в воинских частях ритуалом подъёма Государственного флага, а на кораблях флота подняли Военно-Морской флаг и флаги расцвечивания.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ) , 9 мая , Черноморский флот
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