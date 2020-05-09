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09.05.2020 (13:05)

Знамена и фотографии «Бессмертного полка» впервые пролетели в парадном строю авиации ЦВО над Екатеринбургом

Знамена и фотографии ветеранов Великой Отечественной войны из шествия «Бессмертного полка» впервые пролетели в вертолетах и самолетах армейской, транспортной и оперативно-тактической авиации Центрального военного округа в рамках демонстрационного пролета авиации над Екатеринбургом в День Победы.

Накануне представители движения «Бессмертный полк» торжественно передали знамена летчикам, их установили на грузовых кабинах вертолетов. Летчики транспортных самолетов Л-410, Ан-26, Ан-12 и многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 разместили в самолетах фотографии родственников-фронтовиков, всего более 20 фотографий.

«Бессмертный полк» – общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате онлайн.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ) , 9 мая , Праздники
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