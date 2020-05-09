09.05.2020 (12:47)

Спасательное судно Тихоокеанского флота «Фотий Крылов» обеспечило погружение подводного аппарата «Витязь-Д» на дно Марианской впадины в День 75-летия Победы

Сегодня российский новейший автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь-Д», спущенный с борта спасательного судна Тихоокеанского флота «Фотий Крылов», совершил глубоководное погружение на дно Марианской впадины. Глубина в точке погружения составила около 11 тыс. метров. На дне Марианской впадины аппаратом закреплен вымпел в честь 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Витязь-Д» был доставлен на Тихоокеанский флот для проведения испытаний в апреле текущего года. В апреле-мае в акватории Японского моря с борта спасательного буксира ТОФ «Фотий Крылов» для подтверждения заявленных технических характеристик было выполнено несколько глубоководных погружений аппарата.

Заместитель командующего Тихоокеанским флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королёв, комментируя результаты глубоководного погружения, отметил особую важность создания робототехнических комплексов, разрабатываемых по проектам Фонда перспективных исследований для решения как задач Тихоокеанского флота, обладающего наибольшей зоной ответственности среди флотов Российской Федерации, так и для всего ВМФ в целом. По его словам, создание технических средств в рамках проекта «Витязь-Д» позволит решать задачи в интересах Министерства обороны Российской Федерации во всех без исключения районах океана и сформировать базовую платформу для создания перспективных технических средств освоения Мирового океана.

Заместитель командующего флотом также проинформировал, что опираясь на результаты проведенного научного эксперимента командование Тихоокеанским флотом будет ходатайствовать о том, чтобы аппарат «Витязь-Д», созданный коллективом ЦКБ «Рубин», как результат исследовательской деятельности Фонда перспективных исследований, базировался на Тихом океане и работал в интересах ТОФ. «Для этого на Тихоокеанском флоте созданы все необходимые условия: есть большой практический опыт, подготовленные специалисты, техническая база и суда-носители. Не случайно именно во Владивостоке уже дважды проводились всероссийские соревнования по морской робототехнике «Аквароботех». В них приняли участие команды, которые представляли все флоты ВМФ России, Росгвардию, силовые ведомства, разработчиков и производителей подводных роботизированных комплексов», - подвел итог контр-адмирал Игорь Королёв.

Возвращение спасательного буксира «Фотий Крылов» во Владивосток запланировано на вторую половину мая.

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