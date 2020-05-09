09.05.2020 (12:49)

В Чите в авиачасти торжественных мероприятий ко Дню Победы приняли участие десять воздушных судов

Пролет авиации Восточного военного округа в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился в Чите. Над городом выполнили демонстрационный полет 10 единиц авиатехники.

Всего в авиачасти торжественных мероприятий в Чите участвовало две пары вертолетов Ми-24П, пара вертолётов Ми-8АМТШ, две пары многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-30СМ.

Несмотря на то, что пролет авиации ВВО длился всего несколько десятков минут, пилоты продемонстрировали свое мастерство в пилотировании вертолетов и самолетов на сверхмалых высотах и дистанциях.

Ранее было проведено несколько тренировок, в том числе генеральная репетиция. В ходе тренировок в небе над Читой летный состав отработал элементы групповой слётанности в составе звеньев и пар, а также выполнение построения строя с пролетом на сокращённых дистанциях с минимальными интервалами.

9 мая полет вертолетов был выполнен со скоростью около 200 км/ч. Истребители прошли над Читой на скорости около 600 км/ч.

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