09.05.2020 (12:30)

Моряки Северного флота поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в Североморске

В главной базе Северного флота заместитель командующего флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны Варвару Ивановну Бондарук и Алексея Ивановича Ерошина с 75-й годовщиной Великой Победы. Вместе с ним ветеранов поздравили военнослужащие соединения противолодочных кораблей и центра материально-технического обеспечения флота. В связи со сложной эпидемической обстановкой при поздравлении ветеранов военнослужащие соблюдали социальную дистанцию и были в средствах индивидуальной защиты.

Служившей в морской авиации Северного флота в годы Великой Отечественной войны Варваре Ивановне Бондарук помимо букета цветов был вручен пирог, испечённый на большом противолодочном корабле «Адмирал Левченко». Этот пирог был признан лучшим на конкурсе пекарей продовольственной службы Северного флота, который прошёл утром 8 мая в столовой ремонтно-восстановительного батальона СФ.

Индивидуальные поздравления ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла проходят во всех городах и посёлках, где дислоцированы войска и силы Северного флота в Мурманской и Архангельской областях. Вчера группа артистов ансамбля песни и пляски Северного флота поздравила импровизированными концертами двух ветеранов – Павла Николаевича Лоснова и Виктора Алексеевича Вакуло - в городе-герое Мурманске. В Печенгском районе Мурманской области ветеранов поздравляют военнослужащие отдельной мотострелковой бригады Северного флота.

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